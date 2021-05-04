Экс-нападающий «Спартака-2» продолжит карьеру в «Рейнджерс»

Бывший нападающий московского «Спартака-2» Фэшн Сакала продолжит карьеру в «Рейнджерс», информирует пресс-служба шотландского клуба в «Твиттере».
Действующий контракт 23-летнего замбийца с бельгийским клубом «Остенде» истекает летом 2021 года, а переговоры о пролонгации сотрудничества не увенчались успехом. Сакала покинет команду на правах свободного агента.
В сезоне-2020/2021 Сакала провёл в составе «Остенде» 30 матчей, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость замбийца в € 1,2 млн.
В 2017-2018 годах Фэшн принадлежал московскому «Спартаку», но за основную команду красно-белых не провёл ни одной встречи, так как был отправлен в дубль. На его счету 35 матчей, 10 голов и две результативные передачи за «Спартак-2».
- 4 мая 2021
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