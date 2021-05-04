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Моуринью обновил чехол для телефона в честь сотрудничества с «Ромой»

Моуринью обновил чехол для телефона в честь сотрудничества с «Ромой»
Футбол / Италия 0
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Жозе Моуринью, подписавший контракт с римской «Ромой», обновил чехол для телефона в честь нового места работы. Португальский специалист опубликовал в своём «инстаграме» фото кейса, который выполнен в клубных цветах «Ромы» и содержит на себе инициалы наставника.

Напомним, ранее стало известно, что бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «Тоттенхэма» Жозе Моуринью возглавит «Рому». Португалец подписал контакт с «волками» до 30 июня 2024 года.

До этого «Рома» на своём официальном сайте объявила об уходе главного тренера Паулу Фонсеки. Специалист покинет команду по окончании сезона, когда завершится действие его контракта.

19 апреля «Тоттенхэм Хотспур» объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Вместе с наставником клуб покинули его помощники. До «Тоттенхэма» Моуринью работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике».

Жозе Моуринью возглавит «Рому» со следующего сезона
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