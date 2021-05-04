Четырёх футболистов из ПФЛ заподозрили в игре на тотализаторе
Четырёх футболистов из Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) заподозрили в игре на тотализаторе, об этом сообщил председатель комитета по этике РФС Семён Андреев.
В игре на ставках заподозрили Никиту Абрамушкина из «Коломны», Расула Бостанова из черкесского «Интера», а также Андрея Золотова и Дмитрия Зорникова из «Ессентуков».
«Четыре игрока ПФЛ подозреваются в игре на тотализаторе. Никита Абрамушкин («Коломна»), Расул Бостанов («Интер» Черкесск), Андрей Золотов и Дмитрий Зорников («Ессентуки»). Будем рассматривать это дело в конце мая — начале июня», — приводит слова Андреева Sport24.
Несколькими днями ранее стало известно, что пермский «Амкар» подал заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге.
«Амкар» подал заявку на участие в ПФЛ
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