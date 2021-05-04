«Рубин» подарил Слуцкому на юбилей миллион рублей для развития его футбольной школы

Сегодня, 4 мая, главному тренеру казанского «Рубина» Леониду Слуцкому исполнилось 50 лет. Клуб преподнёс ему достаточно значимый подарок — сертификат на один миллион рублей для развития футбольной школы имени Леонида Слуцкого.
«Перед тренировкой футболисты и персонал ФК «Рубин» вручили имениннику сертификат на развитие детской футбольной школы имени Леонида Слуцкого. Общее фото прилагается», — написала пресс-служба «Рубина» в «Твиттере».
Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря 2019 года. Ранее Слуцкий работал главным тренером в ФК «Москва», «Крыльях Советов», английском «Халле», нидерландском «Витессе» и сборной России. С 2009 по 2016 год возглавлял московский ЦСКА, с которым трижды выиграл Российскую Премьер-Лигу и Кубок России.
Казанский «Рубин» в 28 матчах набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Чемпионом досрочно стал санкт-петербургский «Зенит» (61). В тройку лидеров входят также московские «Спартак» (53) и «Локомотив» (52).
- 4 мая 2021
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