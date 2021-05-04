«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с тульским «Арсеналом»

Пресс-служба «Спартака» представила видео, в котором показала, что осталось за кадром выездного матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом», который состоялся вчера, 3 мая, на стадионе «Арсенал» в Туле и завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
В ролике показана прогулка игроков «Спартака» по Туле, прибытие команды на стадион, разминка спартаковских футболистов, ключевые моменты встречи, а также слёзы голкипера красно-белых Александра Селихова после финального свистка.
Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат НП «Российская футбольная Премьер-Лига».
«Арсенал», набрав 23 очка, находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (53) — на второй строчке. Лидер первенства «Зенит» (61) уже обеспечил себе чемпионский титул.
- 4 мая 2021
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