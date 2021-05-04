Капелло — о Моуринью в «Роме»: для побед отличного тренера недостаточно

Бывший тренер «Ромы» Фабио Капелло отреагировал на новость о том, что в сезоне-2021/2022 наставником римского клуба станет Жозе Моуринью.



«Для побед отличного тренера недостаточно. Вам также нужны игроки. Моуринью — прекрасный и опытный тренер. К тому же он хорошо знает Италию. Так что ему гораздо проще адаптироваться. Надеюсь, что Моуринью достигнет с «Ромой» таких же успехов, как и с «Интером». Это нужно фанатам клуба», — приводит слова Капелло La Presse.



Напомним, Моуринью подписал контакт с «волками» до 30 июня 2024 года. До этого «Рома» на своём официальном сайте объявила об уходе главного тренера Паулу Фонсеки. Специалист покинет команду по окончании сезона, когда завершится действие его контракта.

Жозе Моуринью возглавит «Рому» со следующего сезона