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Глава ЛГБТ-группы фанатов «Ман Сити» высказался о сексуальных меньшинствах в футболе

Глава ЛГБТ-группы фанатов «Ман Сити» высказался о сексуальных меньшинствах в футболе
Футбол / Англия 0
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Председатель Canal Street Blues, официальной ЛГБТ-группы болельщиков «Манчестер Сити», Дэвид Альвардо высказался о проблеме притеснения сексуальных меньшинствах в футболе.

«Настоящая проблема наших дней – социальные сети. Присутствующие на матче люди не терпят гомофобных кричалок, и я не помню, когда в последний раз их слышал во время матчей.

Но в социальных сетях, например на на нашей странице в «Фейсбуке», мне приходилось удалять и довольно мерзкие комментарии. Люди, оставляющие их, думают, что это не повлечёт для них никаких последствий.

Когда это происходит на стадионе, последствия есть: такого человека лишают сезонного абонемента. Но просторы интернета в этом смысле небезопасны», – приводит слова Альвардо Goal.com.

Объединение Canal Street Blues стало одним из первых ЛГБТ-сообществ, поддерживающих официальную связь с командой английской Премьер-лиги.

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