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Артём Дзюба опубликовал видео, на котором он предстал в образе Дэдпула

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба опубликовал в своём «инстаграме» видеоролик, на котором он предстаёт перед аудиторией в образе Дэдпула. Футболист вышел на чемпионскую церемонию награждения в костюме героя из вселенной Marvel. Именно отрывки из трансляции награждения Дзюба опубликовал в своём профиле, наложив на них аудиодорожку из фильма.

«Вы, наверное, думаете: почему я в красном?» — подписал видео Дзюба.

Права на видео принадлежат «Матч ТВ»

Напомним, благодаря победе в матче с московским «Локомотивом» (6:1) санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба вышел на церемонию награждения в костюме Дэдпула, чем вызвал немалый общественный резонанс среди любителей футбола.

Видеоролик с Дзюбой в костюме героя вселенной Marvel стал вирусным, собрав буквально за сутки более 2,2 миллиона просмотров в популярном футбольном инстаграм-профиле «433».