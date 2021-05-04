«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на полуфинальный матч Лиги чемпионов

Сегодня, 4 мая, состоится матч «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен». Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.



Команды объявили стартовые составы на матч:



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Марез.



«Пари Сен-Жермен»: Навас, Флоренци, Кемпембе, Маркиньос, Диалло, Паредес, Верратти, Эррера, Ди Мария, Икарди, Неймар.



Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Анастасиос Сидиропулос (Греция).

Видео тренировки «ПСЖ» в преддверии матча с «Ман Сити».

Первая встреча 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоялась 24 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой английской команды со счётом 2:1.