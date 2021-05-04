Жена Ерохина: Саша не получил столько игрового времени в «Зените», сколько заслуживал
Вероника Ерохина, жена полузащитника «Зенита» Александра Ерохина, прокомментировала выступления мужа за санкт-петербургский клуб в нынешнем сезоне.
«Я горжусь Сашей, 11 очков (гол+пас) в сезоне, в котором, к сожалению, он не получил столько игрового времени, сколько заслуживал, по моему мнению. Но, даже несмотря на это, сделал такую статистику!» — написала Вероника Ерохина на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Благодаря этой победе «Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021.
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