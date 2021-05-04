Тухель: возможное появление Серхио Рамоса на поле имеет большое значение

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
«Наша задача на завтра — поддерживать интенсивность на протяжении всего матча. Это полуфинал, матч плей-офф, так что давление большое. Без определённого уровня уверенности и веры в свои силы у нас не будет ни единого шанса.
Не уверен, что «Реал» опять сыграет по схеме 5-3-2, они могут использовать модель 4-3-3. Это решение внесёт свои изменения в ход матча. Но, на мой взгляд, дело не в схеме «Реала», а в том, как сыграем мы. Будем ли мы действовать достаточно смело?
Главный урок, который мы усвоили, — мы можем в себя верить и заслужили своё место в полуфинале. Мы заслуженно играем на таком уровне. Сыграет ли завтра Серхио Рамос? Сложный вопрос, ведь я просто не знаю ответа на него. Имеет ли это значение? Да, большое. Это капитан самой успешной команды последних лет. Но мы не должны на этом зацикливаться. Думаю, он сыграет с первых минут, и мы должны к этому подготовиться», — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.
Матч «Челси» — «Реал» состоится завтра, 5 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Первая встреча состоялась в Мадриде и завершилась вничью — 1:1.
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