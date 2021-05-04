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«Эмполи» вышел в Серию А

«Эмполи» вышел в Серию А
Футбол / Италия 0

В матче 36-го тура итальянской Серии В «Эмполи» разгромил «Козенцу». Встреча, прошедшая в Эмполи, завершилась со счётом 4:0. Голы за «Эмполи» забили футболисты Манкузо, Недим Байрами и Андреа Ла Мантия, оформивший дубль в этой встрече.

Таким образом, «Эмполи» набрал 70 очков и досрочно обеспечил себе выход в Серию А. Команда опережает ближайшего преследователя, «Салернитану», на семь очков.

Напомним, последний раз «Эмполи» выступал в высшем дивизионе чемпионата Италии в сезоне-2018/2019. За другую путёвку в Серию А поборются «Монца», «Лечче», «Венеция», «Читтаделла», «Брешия» и «Кьево». Ранее из высшего дивизиона уже вылетели «Кротоне» и «Парма». Досрочно чемпионом Италии стал миланский «Интер».

«Парма» с Бруну Алвешем, Эрнани и Рибалтой вылетела из Серии А
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