РПЛ выступила с заявлением по поводу обращения «Оренбурга» об участии в турнире

Сегодня, 4 мая, состоялось рабочее совещание руководителей клубов Российской Премьер-Лиги, на котором обсуждался вопрос лицензирования клубов ФНЛ, вышедший в РПЛ на сезон-2021/2022 по спортивному принципу. На совещании также рассматривалось письмо «Оренбурга» на имя президента лиги.



«Оренбург» обратился к Лиге с просьбой ходатайствовать в РФС о разрешении клубу участвовать в РПЛ сезона-2021/2022, несмотря на несоответствие стадиона «Газовик» лицензионным критериям РПЛ. Российская Премьер-Лига и клубы заявляют, что приветствуют спортивный принцип, однако решение о лицензировании должно быть принято на основании действующих норм регламента. «Оренбург» — субъект ФНЛ, и решение о выдаче клубу лицензии находится в компетенции комиссии РФС по лицензированию клубов», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте РПЛ.



Сообщается, что заседание комиссии РФС по лицензированию клубов состоится 5 мая.

Клубы РПЛ проголосовали против включения «Оренбурга» в лигу. В том числе «Зенит»