Зидан: Рамос с нами, а значит, он может сыграть с «Челси»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с лондонским «Челси».



«То, что мы в полуфинале, — это вовсе не чудо. Совсем наоборот. Мы приехали работать, потому что знаем, что чудес в футболе не бывает.



Завтра посмотрим, что будем делать с Рамосом. Он с нами, а это значит, что с ним всё в порядке. Это самое главное. Я ничем не рискую. Рамос с нами, а значит, он может сыграть», — приводит слова Зидана Mundo Deportivo.



Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» состоится завтра, 5 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Первая встреча состоялась в Мадриде и завершилась вничью — 1:1.