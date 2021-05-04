Зидан: Рамос с нами, а значит, он может сыграть с «Челси»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с лондонским «Челси».
«То, что мы в полуфинале, — это вовсе не чудо. Совсем наоборот. Мы приехали работать, потому что знаем, что чудес в футболе не бывает.
Завтра посмотрим, что будем делать с Рамосом. Он с нами, а это значит, что с ним всё в порядке. Это самое главное. Я ничем не рискую. Рамос с нами, а значит, он может сыграть», — приводит слова Зидана Mundo Deportivo.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» состоится завтра, 5 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Первая встреча состоялась в Мадриде и завершилась вничью — 1:1.
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