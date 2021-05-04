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Дзюба и Азмун получили от WhoScored 10,0 за матч с «Локомотивом»

Дзюба и Азмун получили от WhoScored 10,0 за матч с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0
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Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

Лучшими игроками тура признана пара нападающих санкт-петербургского «Зенита» — Сердар Азмун и Артём Дзюба. Оба игрока получили наивысшую оценку из возможных (10,0) за яркую и результативную игру в матче с «Локомотивом» (6:1).

Также в символическую сборную попал Малком (8,9), регулярно подвергающийся критике со стороны болельщиков. Примечательно, что пара центральных защитников в сборной тура — из «Ротора», который борется за сохранение прописки в РПЛ.

Сборная тура: Илья Лантратов («Химки») — Дуглас Сантос («Зенит»), Седрик Гогуа («Ротор»), Соломон Кверквелия («Ротор»), Георгий Зотов («Рубин») — Понтус Альмквист («Ростов»), Данил Глебов («Ростов»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Малком («Зенит») — Артём Дзюба («Зенит»), Сердар Азмун («Зенит»).

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