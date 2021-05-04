Экс-арбитр ФИФА: дали бумагу с надписью: «Победа киевского «Динамо». € 30 тыс. для вас»

Бывший арбитр ФИФА Антонио Лопес Ньето вспомнил, как ему предлагали взятку за победу киевского «Динамо» в матче с «Панатинаикосом» в Лиге чемпионов. Та встреча завершилась победой киевлян со счётом 1:0.



«Когда я принимал душ, кто-то постучал в дверь моего номера и передал посылку, после чего зазвонил телефон. В трубке прозвучало: «Антонио, мы оставили вам шубу из бизона». Потом мы отправились пообедать с этими господами и поехали через лес. Меня отвезли в своего рода деревню. «Это штаб киевского «Динамо», — смеясь, сказали они. Там даже флага не было. И вдруг выбежали девушки в довольно провокационном виде. Позже, в комнате, со мной хотели поговорить и дали бумагу, на которой было написано: «Антонио, победа «Динамо». € 30 тыс. для вас», — приводит слова Ньето Besoccer со ссылкой на Los otros de Movistar.

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