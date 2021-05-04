Лам — о Гвардиоле: его команду можно узнать мгновенно даже по чёрно-белому телевизору

Бывший футболист «Баварии» Филипп Лам оценил тренерские способности Хосепа Гвардиолы, с которым он пересекался во времена работы испанского специалиста в Мюнхене.

«Команду Гвардиолы можно узнать мгновенно, даже если у вас чёрно-белый телевизор: по забеганиям, по сериям передач, по расположению игроков в штрафной, по дриблингу, по тому, как команда обращается с мячом и перемещает игру на чужую половину поля. Этого нельзя добиться, просто раздавая указания в раздевалке. Нужна усердная ежедневная работа.

Когда Хосеп только пришел в «Манчестер Сити» в 2016 году, он затеял перестройку состава. После третьего места клуб дважды выиграл АПЛ и пришел вторым, а сейчас снова идет во главе таблицы — и никого даже близко не подпускает. Его команды не падают ниже определённого уровня, поэтому он минимизирует влияние случайностей на результат этих 38 матчей.

Конкуренция в АПЛ уникальна, пять клубов выиграли титул в течение последних 10 лет. И только команда Гвардиолы сумела защитить титул. Также он завоевал пять из 10 национальных кубков», — приводит слова Лама The Guardian.