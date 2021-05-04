«На работе». «Фиорентина» опубликовала фото Кокорина с тренировки

Пресс-служба «Фиорентины» опубликовала фотоотчёт с одной из последних тренировок команды. В занятии принял участие российский нападающий Александр Кокорин, запечатлённый на одной из фотографий.

«На работе», — написала пресс-служба «Фиорентины» под фото в «Твиттере».

Напомним, 30-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой 2021 года и сыграл всего в трёх матчах, не сумев отметиться результативными действиями. Российский нападающий, травмировавшийся 3 марта, с тех пор не выходил на поле.

Ближайший матч «Фиорентины» состоится 8 мая. «Фиалки» сыграют в матче 35-го тура итальянской Серии А с римским «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. «Фиорентина» в 34 матчах набрала 35 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021.