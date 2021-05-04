Стала известна зарплата Жозе Моуринью в «Роме»

Стали известны детали контракта Жозе Моуринью с «Ромой».



Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, контракт 58-летнего португальца подписан на три сезона и предполагает зарплату в € 7,5 млн после вычета налогов. Подоходный налог в Италии по максимальной ставке 43% обязаны уплачивать те физические лица, которые получают годовой доход свыше € 75 тыс.



Источник утверждает, что бывший клуб португальца «Тоттенхэм Хотспур» до 30 июня 2022-го будет выплачивать ему разницу между его зарплатой в английском (€ 16 млн) и итальянском клубах.



Моуринью начнет работу с «Ромой» c 1 июля 2021 года. Жозе Моуринью до «Тоттенхэма» работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике».



19 апреля «Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Временным наставником «шпор» стал Райан Мэйсон.

Стали известны подробности прихода Жозе Моуринью в «Рому»