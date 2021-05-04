Гендиректор «Интера»: Икарди создавал проблемы в раздевалке, его уход — победное решение

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о причинах продажи экс-капитана нерадзурри Мауро Икарди.

«Продажа Икарди была трудным, но важным решением. Он приносил слишком много проблем в раздевалку. Решение продать Икарди могло показаться спорным, но оно было необходимым и оказалось победным», — приводит слова Маротты Mediaset Italia.

В составе «Интера» Икарди провёл 219 матчей, забил 124 гола и отдал 28 результативных передач. В 2019 году Мауро был отдан в аренду «Пари Сен-Жермен», а уже летом 2020 года французский гранд выкупил аргентинца. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 23 матчах во всех турнирах, стал автором 12 забитых мячей и отдал шесть результативных передач. Контракт Икарди с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года.