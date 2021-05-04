Отец Гвардиолы: победа над «Реалом» в финале Лиги чемпионов стала бы исполнением мечты

Валенти Гвардиола, отец главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, поделился мнением о положении дел в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.



«Победа над «Реалом» в финале стала бы исполнением мечты. Если «Ман Сити» сыграет с «Королевским клубом», надеюсь, победа будет за «горожанами».



Считаю ли я Хосепа лучшим тренером в истории? Слушайте, я его отец, и хвастаться мне не хотелось бы. Йохан Круифф тоже был очень хорошим специалистом, а вообще у каждого тренера свои особенности. Знаю вот что: мой сын не спит перед матчами. Он всё анализирует», — приводит слова Валенти Гвардиолы Marca.



«Манчестер Сити» близок к выходу в финал Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче с «ПСЖ», проходящем в настоящее время, «горожане» выигрывают со счётом 2:0. Первая встреча завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы — 2:1.



Завтра, 5 мая, состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Челси» — «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Первая встреча состоялась в Мадриде и завершилась вничью — 1:1.

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