Голкипер «Баварии» может перейти в «Унион» на правах аренды

Голкипер «Баварии» Александр Нюбель может перейти в другой клуб на правах аренды, сообщает Bild.



По информации источника, в услугах вратаря заинтересован «Унион». Берлинский клуб уже начал переговоры с представителями «Баварии» об аренде Нюбеля на два года.



Ранее сообщалось, что 24-летний футболист недоволен своим положением в «Баварии» и хочет перейти в другую команду в предстоящее летнее трансферное окно.



Нюбель стал игроком мюнхенской «Баварии» 1 июля 2020 года, перейдя в клуб в качестве свободного агента. Ранее немецкий голкипер выступал за «Шальке-04». В сезоне-2019/2020 Нюбель принял участие в 29 матчах за гельзенкирзенцев во всех турнирах, в которых пропустил 44 мяча и в семи матчах оставил свои ворота в неприкосновенности.

Голкипер Александр Нюбель хочет покинуть «Баварию»