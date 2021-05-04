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Голкипер «Баварии» может перейти в «Унион» на правах аренды

Голкипер «Баварии» может перейти в «Унион» на правах аренды
Футбол / Германия 0

Голкипер «Баварии» Александр Нюбель может перейти в другой клуб на правах аренды, сообщает Bild.

По информации источника, в услугах вратаря заинтересован «Унион». Берлинский клуб уже начал переговоры с представителями «Баварии» об аренде Нюбеля на два года.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист недоволен своим положением в «Баварии» и хочет перейти в другую команду в предстоящее летнее трансферное окно.

Нюбель стал игроком мюнхенской «Баварии» 1 июля 2020 года, перейдя в клуб в качестве свободного агента. Ранее немецкий голкипер выступал за «Шальке-04». В сезоне-2019/2020 Нюбель принял участие в 29 матчах за гельзенкирзенцев во всех турнирах, в которых пропустил 44 мяча и в семи матчах оставил свои ворота в неприкосновенности.

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