Испанская Примера расследует командный обед «Барселоны» в доме Месси

Испанская Примера начала расследование в отношении футболистов «Барселоны», которые присутствовали на обеде, организованном в доме нападающего Лионеля Месси, сообщает AP News.
Ранее стало известно, что Месси организовал командный обед в своём доме. На нём присутствовали только игроки первой команды «Барселоны». Аргентинец решил организовать обед, чтобы отпраздновать победу на Месталье и подготовиться к важнейшему матчу с мадридским «Атлетико». Капитан каталонцев хочет сплотить команду перед решающими встречами в борьбе за чемпионство.
По информации источника, Примера и каталонские власти проверят, не были ли нарушены какие-либо коронавирусные протоколы во время командного обеда. Сообщается, что даже если за этим последуют санкции в отношении игроков и «Барселоны», они будут незначительными.
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