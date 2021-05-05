«Манчестер Сити» впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов

На стадии полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Пари Сен-Жермен» по сумме двух матчей со счётом 4:1.

Таким образом, «Манчестер Сити» впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА. В решающем матче «горожанам» предстоит сойтись с победителем пары «Реал» — «Челси».

Сегодня, 4 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 2:0. Первая встреча команд состоялась 24 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой британского коллектива со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей команда Хосепа Гвардиолы победила с общим счётом 4:1 и стала первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2020/2021.