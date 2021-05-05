Андер Эррера: арбитр сказал Паредесу идти к чёрту. Нас за такое ждала бы дисквалификация

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера прокомментировал поражение в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:2) и вылет из турнира.



«Мы были лучше на протяжении 70 минут. Мы пробовали всё. Мы атаковали, бежали вперёд. Мы уходим с высоко поднятыми головами.



Судья сегодня сказал Леандро Паредесу идти к чёрту. Если бы кто-то из нас такое сказал, мы бы получили дисквалификацию на три или четыре матча», — приводит слова Эрреры RMC.

Первая встреча «ПСЖ» и «Манчестер Сити» состоялась 24 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой британского коллектива со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей команда Хосепа Гвардиолы победила с общим счётом 4:1 и стала первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2020/2021.