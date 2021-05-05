Рияд Марез: у игроков «ПСЖ» сдали нервы

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал результат ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:0) и выход в финал турнира.



«Это была отличная игра. Мы снова не очень удачно стартовали, но забили гол и почувствовали себя более комфортно. Второй тайм провели лучше. Мы могли забить больше голов. У игроков «ПСЖ» сдали нервы, соперники начали нас пинать. После красной карточки стало комфортнее.



В финале мы должны уверенно играть в защите, как это было в матче с парижанами. Мы не уступали сопернику и поэтому вышли в финал. В субботу нам предстоит важный матч, после которого полностью сконцентрируемся на Лиге чемпионов», — приводит слова Мареза BT Sport.

Первая встреча «ПСЖ» и «Манчестер Сити» состоялась 24 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой британского коллектива со счётом 2:1.