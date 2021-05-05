Рияд Марез: у игроков «ПСЖ» сдали нервы

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал результат ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:0) и выход в финал турнира.
«Это была отличная игра. Мы снова не очень удачно стартовали, но забили гол и почувствовали себя более комфортно. Второй тайм провели лучше. Мы могли забить больше голов. У игроков «ПСЖ» сдали нервы, соперники начали нас пинать. После красной карточки стало комфортнее.
В финале мы должны уверенно играть в защите, как это было в матче с парижанами. Мы не уступали сопернику и поэтому вышли в финал. В субботу нам предстоит важный матч, после которого полностью сконцентрируемся на Лиге чемпионов», — приводит слова Мареза BT Sport.
Первая встреча «ПСЖ» и «Манчестер Сити» состоялась 24 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой британского коллектива со счётом 2:1.
- 5 мая 2021
-
00:44
-
00:39
-
00:37
-
00:27
-
00:22
-
00:15
-
00:09
-
00:07
-
00:00
- 4 мая 2021
-
23:54
-
23:50
-
23:38
-
23:32
-
23:28
-
23:26
-
23:23
-
23:22
-
23:21
-
23:10
-
22:59
-
22:53
-
22:46
-
22:40
-
22:19
-
22:16
-
22:12
-
22:00
-
21:58
-
21:48
-
21:40
-
21:15
-
21:14
-
21:01
-
20:52
-
20:50