«Ман Сити» — девятый клуб из Англии в финале ЛЧ. Это лучший показатель среди всех стран

На стадии 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» обыграл «Пари Сен-Жермен» по сумме двух матчей со счётом 4:1. Таким образом, «горожане» впервые в своей истории вышли в финал самого престижного еврокубка.

«Манчестер Сити» стал девятым клубом из Англии, вышедшим в финал Лиги чемпионов (ранее — Кубок чемпионов). Это лучший показатель среди всех государств — ни в одной другой европейской стране в финалах ЛЧ не участвовало более шести представителей.

Сегодня, 4 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 2:0.

Первая встреча команд состоялась 24 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой британского коллектива со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей команда Хосепа Гвардиолы победила с общим счётом 4:1 и стала первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

В решающем матче «горожанам» предстоит сойтись с победителем пары «Реал» — «Челси».