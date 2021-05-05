Пабло Сабалета поздравил «Манчестер Сити» с выходом в финал Лиги чемпионов

Бывший футболист «Манчестер Сити» и национальной команды Аргентины Пабло Сабалета поздравил «горожан» с выходом в финал Лиги чемпионов УЕФА.
«Да! Прекрасно, парни! Отличная работа, вы это заслужили», — написал Сабалета на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 2:0. Первая встреча команд состоялась 24 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой британского коллектива со счётом 2:1. Таким образом, «Манчестер Сити» впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА. В решающем матче «горожанам» предстоит сойтись с победителем пары «Реал» — «Челси».
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