«Арбитр послал меня». Верратти пожаловался на судейство в матче «Ман Сити» — «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти пожаловался на судейство в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:2). По словам итальянца, арбитр в оскорбительной манере послал его в достаточно популярном направлении.

«Рефери послал меня в грубой форме. Если бы я послал его, то получил бы дисквалификацию на 10 матчей. Конечно, я много разговариваю с арбитрами, но никогда их не посылаю», — приводит слова Верратти RMC.

Сегодня, 4 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 2:0. Обслуживала матч бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Анастасиос Сидиропулос (Греция).

Первая встреча команд состоялась 24 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой британского коллектива со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей команда Хосепа Гвардиолы победила с общим счётом 4:1 и стала первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

В решающем матче «горожанам» предстоит сойтись с победителем пары «Реал» — «Челси».