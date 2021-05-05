«ПСЖ» не нанёс ни одного удара в створ ворот «Ман Сити» в ответном матче 1/2 финала ЛЧ

На стадии 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» обыграл «Пари Сен-Жермен» по сумме двух матчей со счётом 4:1. Таким образом, «горожане» впервые в своей истории вышли в финал самого престижного еврокубка.

Примечательно, что в ответном матче «ПСЖ» не нанёс ни одного удара в створ ворот «Манчестер Сити». Парижане пробили в сторону ворот соперника 14 раз: девять ударов были заблокированы, а остальные пять оказались неточными, информирует Squawka Football.

4 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 2:0.

Первая встреча команд состоялась 24 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой британского коллектива со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей команда Хосепа Гвардиолы победила с общим счётом 4:1 и стала первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

В решающем матче «горожанам» предстоит сойтись с победителем пары «Реал» — «Челси».