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Маурисио Почеттино прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Маурисио Почеттино прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал вылет из Лиги чемпионов. В полуфинале турнира команда дважды уступила «Манчестер Сити» (1:2 — дома и 0:2 — на выезде).

«Мы сыграли в ту игру, которую планировали сыграть. Мы начали очень хорошо, создавая моменты и доминируя над «Манчестер Сити». Это непросто. Не многие команды могут доминировать над такой командой, как «Манчестер Сити». Иногда в футболе нужен процент удачи в некоторых эпизодах. Я должен поздравить «Манчестер Сити», потому что у них фантастический сезон. После шести или семи сезонов работы у Гварлиолы всё хорошо. В то же время мы чувствуем гордость за наших игроков и нашу команду»,- приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, вторую путёвку в финал ЛЧ между собой разыграют мадридский «Реал» и лондонский «Челси», первая встреча которых завершилась со счётом 1:1. Заключительный матч полуфинальной программы пройдёт 5 мая, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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