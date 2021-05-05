Александр Зинченко отреагировал на выход «Манчестер Сити» в финал Лиги чемпионов

24-летний украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко отреагировал на выход команды в финал Лиги чемпионов.

«Ещё один шаг», — написал игрок в своём «инстаграме».

4 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 2:0. Первая встреча команд состоялась 24 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой британского клуба со счётом 2:1.

Напомним, вторую путёвку в финал ЛЧ между собой разыграют мадридский «Реал» и лондонский «Челси», первая встреча которых завершилась со счётом 1:1. Заключительный матч полуфинальной программы пройдёт 5 мая, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.