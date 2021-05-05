Почеттино: отсутствие Мбаппе в ответном матче с «Манчестер Сити» не может быть оправданием

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал отсутствие нападающего Килиана Мбаппе в составе команды во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Француз пропустил матч из-за повреждения.

«Отсутствие Мбаппе не может быть оправданием. Мы — команда. Конечно, жаль, что он не был готов помочь команде, но это не оправдание. Мы не можем использовать это оправдание, потому что игра команда была хорошей», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

4 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 2:0. Первая встреча команд состоялась 24 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой британского клуба со счётом 2:1.

Напомним, вторую путёвку в финал ЛЧ между собой разыграют мадридский «Реал» и лондонский «Челси», первая встреча которых завершилась со счётом 1:1. Заключительный матч полуфинальной программы пройдёт 5 мая, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.