Конте отреагировал на приход Моуринью в «Рому». Ранее у тренеров был конфликт в АПЛ

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера «Ромы».

«Это отличная новость для всех, я желаю ему всего наилучшего, кроме случаев, когда он играет против« Интера». Обнимемся ли мы при встрече? Конечно, между нами существует большое уважение», — приводит слова Конте Football Italia со ссылкой на телешоу Le Iene.

Напомним, ранее между Конте и Моуринью был конфликт, когда оба работали в чемпионате Англии.

4 мая «Рома» объявила о назначении Моуринью на пост главного тренера с сезона-2021/2022», Специалист подписал контракт с «Ромой» до 30 июня 2024 года.

19 апреля «Тоттенхэм Хотспур» объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Вместе с наставником клуб покинули его помощники. До «Тоттенхэма» Моуринью работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике».