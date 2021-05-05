Авиакомпания потроллила Моуриньо после перехода в «Рому»
Пресс-служба ирландской авиакомпании RyanAir в социальных сетях отреагировала на переход известного 58-летнего португальского тренера Жозе Моуриньо в итальянскую «Рому».
«Жозе будет рад узнать, что в настоящее время мы летаем из Лондона в Рим всего за 17 евро. Из-за отсутствия трофеев с «Тоттенхэмом», мы ожидаем, что данного тарифа достаточно для поездки без ручной клади», — гласит сообщение авиакомпании RyanAir в «Твиттере».
Моуринью начнет работу с «Ромой» c 1 июля 2021 года. Жозе Моуринью до «Тоттенхэма» работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике». Как сообщают СМИ, контракт 58-летнего португальца подписан на 3 сезона и предполагает зарплату в € 7,5 млн после вычета налогов.
Стали известны подробности прихода Жозе Моуринью в «Рому»
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