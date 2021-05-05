«Ман Сити» установил рекорд для английских клубов по количеству побед в одном розыгрыше ЛЧ

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 2:0. Первая встреча команд состоялась 24 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой британского клуба со счётом 2:1.

Как сообщает OptaJoe в «Твиттере», «Манчестер Сити» — первая команда из Англии, которая одержала 11 побед в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов.

Напомним, в текущем сезоне ЛЧ «Манчестер Сити» один раз обыграл «Порту» (3:1), дважды — «Марсель» (3:0, 3:0), «Олимпиакос» (3:0, 1:0), мёнхенгладбахскую «Боруссию» (2:0, 2:0), дортмундскую «Боруссию» (2:1, 2:1), и дважды – «ПСЖ» (2:1, 2:0), сыграв вничью лишь один раз – на групповом этапе с «Порту» (0:0).