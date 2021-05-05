Гвардиола: ЛЧ настолько сложный турнир, что мне кажется, что он связан со звёздами на небе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на выход в финал Лиги чемпионов своих подопечных, которые разобрались с «ПСЖ» (2:1, 2:0) в двухматчевом противостоянии.
«В таких матчах всё может решить какая-то мелочь — гол от бедра в первой игре или же попадание Маркиньоса в перекладину в первом тайме. Можем вспомнить, как «Манчестер Юнайтед» взял трофей из-за того, что Терри поскользнулся или победу над «Баварией» на последней минуте, а «Реал» выиграл титул у «Атлетико» на 93-й минуте. Это настолько сложный турнир, что мне кажется, что он как-то связан со звёздами на небе», — цитирует Гвардиолу BBC.
Напомним, вторую путёвку в финал ЛЧ между собой разыграют мадридский «Реал» и лондонский «Челси», первая встреча которых завершилась со счётом 1:1. Заключительный матч полуфинальной программы пройдёт 5 мая, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
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