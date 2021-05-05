Оргкомитет расширил квоту зрителей на матч сборных России и Дании на ЧЕ в Копенгагене

Матч сборных России и Дании на Евро-2020, который пройдёт 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене, смогут посетить 15 900 зрителей. Датский оргкомитет чемпионата Европы сообщил об увеличении квоты в своём «инстаграме».
Напомним, что чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры соревнований примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Лондон, Мюнхен, Севилья, Рим и Копенгаген. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового раунда, среди которых: Польша — Словакия, Швеция — Словакия, Финляндия — Бельгия и Швеция — Польша, а также один четвертьфинальный поединок.
Сборная России, помимо датчан, на групповом этапе сыграет против команд Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург) и Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург).
- 5 мая 2021
-
09:43
-
09:42
-
09:35
-
09:29
-
09:29
-
09:22
-
09:17
-
08:46
-
08:30
-
07:46
-
07:19
-
06:31
-
06:19
-
04:55
-
03:58
-
03:23
-
02:59
-
02:31
-
01:44
-
01:34
-
01:25
-
00:59
-
00:50
-
00:44
-
00:39
-
00:37
-
00:27
-
00:22
-
00:15
-
00:09
-
00:07
-
00:00
- 4 мая 2021
-
23:54
-
23:50
-
23:38