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Оргкомитет расширил квоту зрителей на матч сборных России и Дании на ЧЕ в Копенгагене

Оргкомитет расширил квоту зрителей на матч сборных России и Дании на ЧЕ в Копенгагене
Футбол / Евро-2020 0
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Матч сборных России и Дании на Евро-2020, который пройдёт 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене, смогут посетить 15 900 зрителей. Датский оргкомитет чемпионата Европы сообщил об увеличении квоты в своём «инстаграме».

Напомним, что чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры соревнований примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Лондон, Мюнхен, Севилья, Рим и Копенгаген. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового раунда, среди которых: Польша — Словакия, Швеция — Словакия, Финляндия — Бельгия и Швеция — Польша, а также один четвертьфинальный поединок.

Сборная России, помимо датчан, на групповом этапе сыграет против команд Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург) и Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург).

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