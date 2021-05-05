«Я такого ещё не видел». Экс-форвард «Ливерпуля» — о поведении Балотелли на тренировках

Бывший нападающий «Ливерпуля» Рики Ламберт поделился впечатлениями от выступлений в одной команде с итальянцем Марио Балотелли и рассказал о его поведении на тренировках.

«Он был отличным парнем, хоть и вёл себя немного по-детски. Но на тренировках он становился другим человеком. Если честно, я такого ещё не видел. В играх он выкладывался по полной, но на тренировках… Он постоянно что-то говорил Брендану Роджерсу в ответ. Я думал, что нормально справлюсь, но на меня произвело впечатление его отношение к тренировкам.

Мне даже пришлось сказать Брендану: «Не ставь меня с ним в одну команду». Думаю, Стиви Джеррард говорил то же самое. Если что-то шло не так, Марио просто портил тренировку. Он мог выбить мяч или забить в свои ворота.

Я говорил с Джо Хартом и ребятами в сборной Англии. Они сказали, что в «Сити» Балотелли вёл себя также. Я спрашивал их: «Как ему сходило это с рук?» Они лишь пожимали плечами», — цитирует Ламберта Goal.

В 2017 году Ламберт завершил карьеру игрока в возрасте 35 лет. На протяжении карьеры, помимо «Саутгемптона» и «Ливерпуля», он выступал за «Блэкпул», «Маклсфилд Таун», «Стокпорт Каунти», «Рочдейл», «Бристоль Роверс», «Вест Бромвич Альбион» и «Кардифф Сити». Всего на счету Ламберта 615 официальных матчей на клубном уровне, 224 гола и 88 результативных передач. 11 раз форвард надевал футболку сборной Англии и забил 3 гола.

Празднование Марио Балотелли в матче «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»