Нападающему «Барселоны» Ансу Фати предстоит вторая операция на колене.



Восстановление 18-летнего футболиста проходит не по плану, поэтому было принято решение прооперировать колено повторно. Операция должна состояться на следующей неделе, приблизительно 13 мая, сообщает издание Goal.



Напомним, что Фати получил тяжелую травму колена в ноябре 2020 года в матче против «Бетиса». Сообщалось, что восстановление займёт 4 месяца.Однако, различные процедуры, которые проводились для успешного восстановления Фати после травмы, оказались бесполезны.



Таким образом, испанский нападающий точно пропустит остаток сезона, а также не поможет национальной сборной на чемпионате Европы, который пройдёт летом 2021 года.



Фати стал игроком основной команды «Барселоны» в 2019 году. С 2020 года нападающий вызывается в сборную Испании.

«Барселона» намерена продлить контракт с Ансу Фати до 2026 года