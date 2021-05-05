Рубен Диаш: мы справились с игрой, предложенной «ПСЖ». Быть в финале — прекрасное чувство

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Пари Сен-Жермен» в 1/2 финала.



«Я очень счастлив. Мы отыграли терпеливо. Необходимо было хорошо защищаться, и мы справились с той игрой, которую предложил нам соперник, заслужив победу. Это прекрасное чувство — быть в финале.



Мы нащупали идеальный баланс в игре. Прекрасно обороняемся как команда, вне зависимости от того, кто находится в ключевой зоне — я или кто-то ещё. А в атаке у нас есть немало парней, которые тоже знают свое дело. Радостно за Рияда Мареза, забившего свои голы. Конечно, буду завтра смотреть футбол. Уверен, финал в любом случае будет потрясающим», — приводит слова Диаша пресс-служба УЕФА.



В первом полуфинальном матче «Манчестер Сити» на выезде одолел «ПСЖ» со счётом 2:1. В ответной встрече «горожане» на своём поле вновь одержали победу — 2:0. В финале с английской командой сыграет победитель пары «Челси» — «Реал».

Зинченко — дважды герой матча с «ПСЖ». Принял участие в обоих голах и здорово защищался А «ПСЖ» всё-таки не умеет проигрывать.