Рубен Диаш: мы справились с игрой, предложенной «ПСЖ». Быть в финале — прекрасное чувство

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Пари Сен-Жермен» в 1/2 финала.
«Я очень счастлив. Мы отыграли терпеливо. Необходимо было хорошо защищаться, и мы справились с той игрой, которую предложил нам соперник, заслужив победу. Это прекрасное чувство — быть в финале.
Мы нащупали идеальный баланс в игре. Прекрасно обороняемся как команда, вне зависимости от того, кто находится в ключевой зоне — я или кто-то ещё. А в атаке у нас есть немало парней, которые тоже знают свое дело. Радостно за Рияда Мареза, забившего свои голы. Конечно, буду завтра смотреть футбол. Уверен, финал в любом случае будет потрясающим», — приводит слова Диаша пресс-служба УЕФА.
В первом полуфинальном матче «Манчестер Сити» на выезде одолел «ПСЖ» со счётом 2:1. В ответной встрече «горожане» на своём поле вновь одержали победу — 2:0. В финале с английской командой сыграет победитель пары «Челси» — «Реал».
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