Маркиньос: всё решилось в мелочах. Второй гол «Ман Сити» окончательно нас добил

Капитан «Пари Сен-Жермен» защитник Маркиньос прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с «Манчестер Сити» в полуфинале (1:2, 0:2).
«Мы отдавали все силы. Хорошо начали игру и прессинговали соперника очень высоко, но всё решилось в мелочах. Они держались стойко, хорошо оборонялись и открыли счёт, что усложнило нам задачу. Мы стремились продолжать так и во втором тайме, но пропустили ещё, что нас окончательно добило.
Мы должны подумать над тем, что нам нужно улучшить… У двух команд были разные стратегии. «Сити» — команда, которая очень хорошо держит мяч. Мы пытались действовать агрессивно, чтобы не позволять им комбинировать. Но в итоге всё сводилось к мелким деталям, как это часто бывает в больших матчах», — цитирует Маркиньоса пресс-служба УЕФА.
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