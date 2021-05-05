Бывший защитник «Арсенала» Кэмпбелл может возглавить молодёжную сборную Англии

Бывший защитник «Арсенала», «Тоттенхэма» и сборной Англии Сол Кэмпбелл может возглавить молодёжную сборную своей страны.



46-летний англичанин подал заявку на замену нынешнего тренера команды U-21 Эйди Бутройда. Федерация футбола Англии сделала процесс назначения нового наставника молодёжной сборной открытым, сообщает издание The Sun.



Сообщается, что помимо Кэмпбелла заявку подал бывший нападающий сборной Англии Тревор Синклер. Об интересе заявлял бывший полузащитник «Челси» и «Ливерпуля» Джо Коул, но позже он отметил: «Я горд был представлять английскую сборную, это – призвание, нежели работа. Но я не готов к роли главного тренера молодёжной команды на данный момент».



Чемпион Англии 2002 и 2004 годов Кэмпбелл имеет опыт в качестве ассистента главного тренера сборной Тринидада и Тобаго, также он возглавлял «Маклсфилд Таун» (2018-2019) и «Саутенд Юнайтед» (2019-2020).