Дортмундская «Боруссия» запросила у «Зенита» информацию о Сердаре Азмуне
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может в летнее трансферное окно перебраться в Германию.
Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», в услугах 26-летнего иранского футболиста заинтересована дортмундская «Боруссия». «Шмели» уже запросили у санкт-петербургского клуба информацию о Сердаре.
Ранее сообщалось, что в услугах Азмуна заинтересованы «Наполи», «Рома», «Аталанта» и «Севилья».
Сердар защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил 19 голов (3 — с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.
Видеообзор чемпионского матча «Зенита», в котором Азмун оформил хет-трик:
Сердар Азмун установил бомбардирский рекорд «Зенита»
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