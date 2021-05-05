Глава Немецкого футбольного союза сравнил заместителя с нацистским судьёй

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Фриц Келлер обвиняется в высказываниях в адрес своего заместителя, в которых он сравнивает его с известным нацистским судьёй Роландом Фрейслером.



В понедельник, 3 мая, слова Келлера рассматривались на заседании ассоциации. Сообщается, что комитет по этике представил результат в спортивный суд для принятия решения.



В конце прошлой недели, после двухдневного внеочередного заседания, региональные и государственные ассоциации DFB призвали главу уйти в отставку.



«На внеочередной конференции в эти выходные в Потсдаме президенты государственных и региональных ассоциаций Немецкого футбольного союза выразили недоверие президенту Фрицу Келлеру и попросили его уйти со своего поста», — говорится в заявлении DFB.



Келлер заявил, что «совершил ошибку и берёт на себя ответственность за свои слова, но не готов покинуть пост руководителя футбольного союза Германии».