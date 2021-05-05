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Глава Немецкого футбольного союза сравнил заместителя с нацистским судьёй

Глава Немецкого футбольного союза сравнил заместителя с нацистским судьёй
Футбол / Германия 0
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Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Фриц Келлер обвиняется в высказываниях в адрес своего заместителя, в которых он сравнивает его с известным нацистским судьёй Роландом Фрейслером.

В понедельник, 3 мая, слова Келлера рассматривались на заседании ассоциации. Сообщается, что комитет по этике представил результат в спортивный суд для принятия решения.

В конце прошлой недели, после двухдневного внеочередного заседания, региональные и государственные ассоциации DFB призвали главу уйти в отставку.

«На внеочередной конференции в эти выходные в Потсдаме президенты государственных и региональных ассоциаций Немецкого футбольного союза выразили недоверие президенту Фрицу Келлеру и попросили его уйти со своего поста», — говорится в заявлении DFB.

Келлер заявил, что «совершил ошибку и берёт на себя ответственность за свои слова, но не готов покинуть пост руководителя футбольного союза Германии».

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