Глава Немецкого футбольного союза сравнил заместителя с нацистским судьёй

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Фриц Келлер обвиняется в высказываниях в адрес своего заместителя, в которых он сравнивает его с известным нацистским судьёй Роландом Фрейслером.
В понедельник, 3 мая, слова Келлера рассматривались на заседании ассоциации. Сообщается, что комитет по этике представил результат в спортивный суд для принятия решения.
В конце прошлой недели, после двухдневного внеочередного заседания, региональные и государственные ассоциации DFB призвали главу уйти в отставку.
«На внеочередной конференции в эти выходные в Потсдаме президенты государственных и региональных ассоциаций Немецкого футбольного союза выразили недоверие президенту Фрицу Келлеру и попросили его уйти со своего поста», — говорится в заявлении DFB.
Келлер заявил, что «совершил ошибку и берёт на себя ответственность за свои слова, но не готов покинуть пост руководителя футбольного союза Германии».
- 5 мая 2021
-
11:26
-
11:25
-
11:20
-
10:49
-
10:48
-
10:31
-
10:27
-
10:20
-
10:19
-
10:06
-
09:43
-
09:42
-
09:35
-
09:29
-
09:29
-
09:22
-
09:17
-
08:46
-
08:30
-
07:46
-
07:19
-
06:31
-
06:19
-
04:55
-
03:58
-
03:23
-
02:59
-
02:31
-
01:44
-
01:34
-
01:25
-
00:59
-
00:50
-
00:44
-
00:39