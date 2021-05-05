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Лионелю Месси грозит штраф до € 60 тыс. за обед с футболистами «Барселоны»

Лионелю Месси грозит штраф до € 60 тыс. за обед с футболистами «Барселоны»
Футбол / Испания 0
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может столкнуться с санкциями после командного обеда, который он организовал в своём доме.

Как сообщает OK Diario, в Каталонии в настоящее время действуют коронавирусные ограничения, по которым в одном помещении, вне зависимости от его размера, могут собраться не более шести человек, не живущих вместе. Количество гостей капитана сине-гранатовых же превышало этот показатель в несколько раз. Если действия Месси будет расценены как серьёзное нарушение правил, то ему грозит штраф от € 3 тыс. до € 60 тыс.

Напомним, аргентинец решил организовать обед, чтобы отпраздновать победу в матче 34-го тура Примеры с «Валенсией» (3:2) и подготовиться к важнейшей встрече с мадридским «Атлетико» в 35-м туре. Лео хотел сплотить команду перед решающими играми в борьбе за чемпионство.

Испанская Примера расследует командный обед «Барселоны» в доме Месси
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