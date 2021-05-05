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Почеттино: если арбитр оскорблял игроков, то ситуацию нужно рассмотреть УЕФА

Почеттино: если арбитр оскорблял игроков, то ситуацию нужно рассмотреть УЕФА
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино заявил, что УЕФА должны рассмотреть слова главного арбитра встречи Бьорна Куйперса, который якобы оскорблял футболистов французского клуба во время ответной встречи полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Я не слышал ничего с боковой линии, а если и что-то прозвучало, то эту ситуацию должны расследовать УЕФА. Но это должно служить для нас оправданием, почему мы не вышли в финал», — цитирует слова Почеттино BBC.

Напомним, что «Пари Сен-Жермен» уступили в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» со счётом 0:2 и не смогут второй год подряд побороться за победу в турнире. Во втором матче 1\2 финала сыграют «Реал Мадрид» и «Челси». Встреча состоится сегодня, 5 мая, в 22:00 мск.

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