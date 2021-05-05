Де Росси может войти в штаб Моуринью в «Роме»

Бывший капитан «Ромы» Даниэле Де Росси может стать помощником Жозе Моуринью.
Де Росси недавно вошёл в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии, но может вернуться в римский клуб, сообщает издание Il Messaggero.
Вчера, 4 мая, «Рома» объявила об окончании сотрудничества с Паулу Фонсекой по окончании сезона. Чуть позже появилась информация о назначении Жозе Моуринью новым главным тренером «волков» с сезона-2021\2022. Контракт подписан до июня 2024 года.
Приход известного португальского специалиста является идеей спортивного директора «Ромы» и соотечественника Моуриньо – Тьягу Пинту. Клуб разработал новую спортивную и трансферную стратегии, согласно которой Даниэле Де Росси может вернуться в римский клуб в качестве тренера в штаб Моуринью.
Напомним, что бывший итальянский футболист был назначен в марте одним из ассистентов главного тренера сборной Италии Роберто Манчини.
- 5 мая 2021
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