Фердинанд: Фоден — лучший молодой футболист в мире. Холанд ещё не вышел на этот уровень

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне телеэксперт Рио Фердинанд высоко оценил уровень полузащитника «Манчестер Сити» Филипа Фодена после выхода «горожан» в финал Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Пари Сен-Жермен» (2:1, 2:0).
«На мой взгляд, Фоден — лучший молодой футболист в мире на данный момент. Эрлинг Холанд ещё не вышел на этот уровень.
«Манчестер Сити» играет потрясающе. Я не их болельщик, но наслаждаюсь, наблюдая за ними. Марез, Стерлинг, Де Брёйне, Силва, Гюндоган… Их взаимозаменяемость и перемещение по полю — это и есть тотальный футбол. То, что «Сити» вытворял в конце, было унизительным для «ПСЖ» — команды, полной опыта и победителей. Снимаю шляпу перед Пепом Гвардиолой и его командой», — цитирует Фердинанда Daily Mail со ссылкой на BT Sport.
Видео гола Фодена в ворота «Астон Виллы»:
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