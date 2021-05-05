Полузащитник «Химок» Трошечкин намекнул на неоднозначную работу VAR в последнем матче

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин опубликовал пост, в котором намекнул на неоднозначную работу VAR в последнем матче команды против «Урала».
«Очень обидно заканчивать сезон таким образом. Основную задачу на сезон мы уже выполнили, но я верю, что в двух оставшихся матчах команда покажет себя единым целым, также как и в прошедшей игре», — написал Трошечкин в своём «инстаграме».
Пост доступен в "инстаграме" Александра Трошечкина.
Напомним, что 2 мая, во встрече 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Уралом», Трошечкин получил прямую красную карточку на 15-й минуте после просмотра эпизода с помощью системы VAR. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Химок».
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистенты — Роман Милюченко (Санкт-Петербург) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).
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